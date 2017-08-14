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1. Samandağ Turizm Festivali başladı

- Festival kapsamında plaj voleybolu, futbolu, bisiklet yarışı, sualtı dalışı ve doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Hatay'da bu yıl ilki düzenlenen Samandağ 1. Turizm Festivali'nin açılışı, doğa yürüyüşüyle başladı.

Samandağ ilçesinde Samandağ Turizm İşletmecileri ve Yatırımcıları Derneği (SATİYAD) tarafından birincisi düzenlenen, Samandağ Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, işadamları ve esnaf tarafından desteklenen 1. Samandağ Turizm Festivali'nin açılışı, doğa yürüyüşüyle başladı.

19 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında, plaj voleybolu, plaj futbolu turnuvalarının yanı sıra konser programları, bisiklet yarışları, doğa yürüyüşü, sualtı dalışı etkinlikleri de düzenlenecek.

Açılışına Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay İl Başkanı Mehmet Güzelmansur, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Samandağ CHP İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan, Samandağ Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Nehir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(ELF-Y)



14.08.2017 10:27:11 TSI

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