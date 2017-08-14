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Varto'da kanalizasyon hattı yenileme çalışması

- Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin:

- "Varto'nun altyapısı yenilenecek"



(Fotoğraflı)



Fatih Çelik

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto ilçesinde yıllardan beri kangren haline gelen ve işlev görmeyen kanalizasyon hattının yenilenmesi için proje çalışması başlatıldı.

Varto Belediyesi Başkanlığı, artık kangren haline gelen ve işlev görmeyen kanalizasyon hattının yenilenmesi için gerekli çalışmaları başlattı. Proje aşamasında olan çalışmaların 2018 yılında tamamen bitirilmesi hedefleniliyor. İlçesinin çeşitli yerlerinde çalışma yapan ve numuneler alan Jeoloji Yüksek Mühendisi Ayhan Avşin, kanalizasyon şebekesi yapımı için araştırma başlattıklarını belirterek, "Araştırma çukur çalışmalarında zemini sınıflandırıyoruz. Zemini tanıma, sınıflandırmasını yapıyoruz. Yeraltı sularını tespit etmeye çalışıyoruz. Zemin emniyet gerilimi değerleri hesaplanıyor. Kazı klâsları belirleniyor. Bu çalışmalardan sonra Varto ilçesinin tüm kanalizasyonu yenilecektir. Ayrıca kanalizasyon projesi kapsamında arıtma tesisi projemiz de vardır. Alagöz Mahallesi bölgesinde arıtma tesisi yapılacak" dedi.

Varto Belediyesi Kanalizasyon ve Su İşleri Müdürü Celalettin Özer ise, kesin kabulün tamamlanmasından sonra ihale aşamasının başlayacağını belirterek, "Allah'ın izni ile bu sene ilk kazmayı vuracağız ve kanalizasyon şebekesini tamamlayacağız. Yani 2018 yılında kanalizasyon şebekemiz bitmiş olacak. Su için ise proje İller Bankasına sunulmuştur. O da proje aşamasında, ihalesi yapıldıktan sonra projelendirilip merkezdeki şebekelerin komplesi değiştirilecektir. Bu çalışmalar, İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Nuri Çetin'in başarılı çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Vartolular için bu başarılı çalışmalara imza atan ve kısa süre içerisinde Vartolular için kangren hale gelen su ve kanalizasyon çalışmaları yapan ve yaptıran Sayın Mehmet Nuri Çetin'e Vartolular adına teşekkür ederiz" diye konuştu.

(MSA-Y)



14.08.2017 10:30:07 TSI

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