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Kurt Dağına tırmanış



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilciliği tarafından Kurt Dağına ilk defa zirve tırmanışı yapıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla yapılan Kurt Dağı tırmanışına Dağcılık İl Temsilcisi Naci Ertunç'un rahatsızlığı nedeniyle tecrübeli ve kaya tırmanış deneyimi olan Yüksel Işık ve Emin Noyan gerçekleştirdi. Depin Vadisinde harekete geçerek Kan Gölü civarında geceleyip sabah erken saatlerde yola çıkan dağcılar, yaklaşık 400 metresi kaya olan parkura teknik malzeme kullanarak ilk defa zirveye ulaşmayı başardılar.

Zorlu tırmanışı gerçekleştiren dağcılar, zirveye defter bıraktıklarını ve şimdiye kadar yapmış oldukları tırmanışların en zor olanını gerçekleştirdiklerini dile getirdiler. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Ertunç, alınan bazı yanlış bilgilere göre Kurt Dağının yüksekliği 4000 metre üzerinde olduğu ve geçmiş yıllarda Hakkarili dağcılar tarafından zirve yapıldığı söylendiğini belirterek, "Ancak şimdiye kadar zirvede hiçbir emarenin olmadığı, hiç çıkılmadığı ve yüksekliğinin 3900 metre olduğu iki dağcı tarafından doğrulanmıştır. Seyran Yaylası ile Ağaçdibi Yaylası arasında kalan gizemli dağ, şimdiye kadar zirvesine ulaşılmadığı, ancak alınan bilgilere göre 1970 yıllarında yabancı dağcıların 3700 metreye kadar gittikleri ve dağcılardan bir kişinin tırmanış esnasında uçurumdan düşerek öldüğü söylenmektedir. Bu zorlu tırmanışı benim adıma gerçekleştiren yürekli iki dağcı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Rahatsızlığım nedeniyle gidemediğim Kurt Dağına 16 Ağustos 2017 tarihinde Gürcistan ülkesinde bulunan Kazbek Dağına yapacağım faaliyetten hemen sonra çıkmayı düşünüyorum. Hakkari dağcıları olarak hedefimiz, bölgemizde bulunan tüm dağlara zirve defteri bırakmak ve dağcı arkadaşlara tanıtmaktır" şeklinde konuştu.

(FT-MSA-Y)



14.08.2017 10:30:14 TSI

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