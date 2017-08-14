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Boğa güreşlerinde korku ve heyecan dolu anlar yaşandı



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen Karagöl Yaylası Yayla Şenlikleri ve Boğa Güreşlerinde boğa güreşleri bölümü bugün gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen Karagöl Yaylası Yayla Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Boğa Güreşleri gerçekleştirildi. Boğa Güreşlerine Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, MHP Antalya İl başkanı Mustafa Aksoy, Ak parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, MHP Kumluca İlçe Başkanı Yücel Kaplan, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı, Kumluca İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Gürcan Yıldırım, Daire Amirleri Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi. Güreşler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Boğa güreşlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşları hazırlanan tribünler ve güreş alanı almadı. Çok sayıda güreşsever, güreş alanının yanındaki tepeden güreşleri izlemeye çalıştı. Güreşlere Muğla ve Aydın Yöresinden 34 güreş boğası katıldı. Boğalar zaman zaman hızını alamayıp tel örgüyü yıkıp halkın üzerine çıktı. Bu arada korku ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Güreşler hakkında açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinakaya, "Yayla Şenliklerimizin finalini boğa güreşleri ile gerçekleştirdik. Kumluca'ya 20 kilometre uzaklıkta 1400 rakımlı Karagöl Yaylasında bu yıl ilk defa boğa güreşleri yapıyoruz. Binlerce insanımız sahilin sıcağından kaçıp geldi. Bölgemizde ilk defa yaptığımız bu güreşleri bir çoğumuz ilk defa görüyor. Veya çocukluğunda izlediği bireysel güreşleri organizasyon şeklinde izledi. Halkımızın güreşlere olan ilgi ve alakası, baştan sona kadar güreş alanından ayrılmaması, bu güreşleri yeni sene daha organize ve daha profesyonel şekilde yapmamız gerektiğine işarettir. Vatandaşlarımızın yeni sene güreşleri daha keyifle izleyebilmelerini sağlayacağız" dedi.

(AŞ-Y)



14.08.2017 10:34:12 TSI

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