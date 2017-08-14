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AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli: "AK Parti'nin yolunu millet çizdi"



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - İl Başkanı Mustafa Kendirli, AK Partinin 16. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlayarak AK Parti'nin yolunu milletin çizdiğini belirtti.

İl Başkanı Kendirli, mesajında, AK Parti'nin 16 yıl boyunca azimle, durmadan, şevkle çalışarak, yaratılmışların en güzeli olan insana hizmet ettiğini vurguladı.

İl Başkanlığı tarafından kuruluş yıldönümü mesajı şöyle:

"Milletimizle el ele vererek başlanılan kutlu yürüyüşümüzde 16. yılımızı idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinden günümüze AK Parti, insana saygıyı, adaleti, insan onurunu korumayı ve halka hizmeti esas almış, Türk'ü, Kürdü, Laz'ı, Zaza'sı, Alevi'si, Sünni'si ile bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak, büyük reformlar ve sessiz devrimler gerçekleştirmiştir. 16 yıl boyunca azimle, durmadan, şevkle çalışarak, yaratılmışların en güzeli olan insana hizmet etmeye devam etmektedir.

2001'de AK Parti'nin yolunu milletimiz çizmiştir. Bu sebeple partimiz kapısını millete hiç kapatmadı. İktidarda olduğu süre boyunca, halkın refah seviyesini yükselten, Türkiye'nin imajını değiştiren ve Türkiye'ye çağ atlatan projelere imza atan AK Parti'ye, milletimizin artan teveccühüyle, her seçimde oyunu artırarak, 2023 hedeflerine milletimizle birlikte yürüyoruz. AK Partimiz, bu yolda çok zorlu mücadelelerden geçmiştir ama yılmamıştır. Çünkü AK Partili olmak büyük Türkiye sevdalısı olmaktır ve bu uğurda korkusuzca, aşkla, gururla, imanla ve hiç yılmadan çalışmakta gereklidir. AK Parti her zaman halkının yanında olmuş, hizmeti halkının ayağına getirmiştir."

(EÖ-SK)



14.08.2017 10:34:02 TSI

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