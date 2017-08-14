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Hemşirelik bayan mesleği olmaktan çıktı

- ADÜ Hemşirelik Fakültesi erkeklerden yoğun ilgi görüyor



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Bir zamanlar simgesi ve logosu bayan olan hemşirelik mesleği artık bir bayan bir mesleği olmaktan çıktı. 2016 yılında kurulan Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2017-2018 kayıtlarına başladı. Hemşirelik fakültesine erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Yeni binasında ilk kayıtlara başlayan ADÜ Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenciler bir misafir gibi fakülte dekanı tarafından karşılandı. Sabah kayıt işlemlerini yerinde inceleyen ADÜ Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz İlk kayıt olan öğrencimiz Gazi Tut ve teyzesi Sunay Tut ile bir süre görüştü. Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin birinci tercihi olduğu, belirten Gazi Tut, puanı yüksek olmasına rağmen Aydın'da kalmayı çok istediğini bu nedenle Aydın Hemşirelik Fakültesi'ni tercih ettiğini söyledi.

Hemşirelik bayan mesleği olmaktan çıktı

Dekan Evci Kiraz kayıt için gelen diğer öğrencilerle de sohbet edip, başarılar dilerken her türlü sıkıntılarında üniversite olarak yanlarında olduklarını belirtti. Bir zamanlar sadece bayanların icra ettiği hemşirelik mesleğinin artık erkekler tarafından da yoğun ilgi gördüğünü belirten Dekan Evci Kiraz, "ADÜ Hemşirelik Fakültesdi olarak bu yıl 250 öğrenci kaydımız olacak. Esskiden sadece bayanların kayıt yaptırdığı bölüm erkeklerden de yoğun ilgi görüyor. Bu yıl fakültemize ilk kayıt yaptıran öğrencimiz de erkek" dedi.

(İK)



14.08.2017 10:35:26 TSI

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