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Önder İmam Hatipliler buluştu



(Fotoğraflı)



SİNOP (İHA) - Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği 15. Mezunlar Buluşması Abalı köyü Söğütler mevkisinde yapıldı.

Program Kur-an tilaveti ile başladı. Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Osman Aksu yaptığı açılış konuşmasında, "İlk kuruluş yıllarından beri milletimiz imam hatipler etrafında gönülden bir halka oluşturmuş, dişinden tırnağından arttırdığıyla imam hatibine destek vermiş ve bugünlere taşımıştır. İmam hatiplerimiz de, milletin bu karşılıksız ve samimi ilgisine, bugün ülkemizin yaşadığı değişim ve kalkınmada güçlü imzaları olan imam hatip mezunlarıyla karşılık vermiştir. Bunu gururla ve mutlulukla görüyor Allah'ımıza şükrediyoruz" dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş yaptığı konuşmasında kendisinin de imam hatipli olduğunu hatırlatarak, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından çok güzel ve modern binalar yapılıyor. Ancak önemli olan bu binalarda görev yapacak olan idareci ve öğretmenlerimizin gençlerimizi bu aziz millete hizmet edecek şuurlu gençler olarak yetiştirmeleridir" diye konuştu.

Vali Hasan İpek ise yaptığı konuşmalarında şunları söyledi: "Gerçekten bu ülkenin bağımsızlığı, geleceği, kalkınması ve idealleri için imam hatiplere ihtiyaç var. Bir ideali vardır imam hatiplilerin, bu dünyada hiç ölmeyecek gibi çalışmak, yarın ölecek gibi ibadet etmek ve insanlığı kurtarmak için bir şeyler yapmak. İnsanlar genelde kendi geleceklerini düşünür. Bizler başkalarının geleceklerini ve ülkenin geleceğini düşünürüz. İşte imam hatiplerde asıl ruh budur."

Programın serbest kürsü bölümünde Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de katılımcılara hitap etti. Dernek üyeleri ve misafirlerin söz aldığı program birlik ve beraberlik mesajları ile sona erdi.

Programa ayrıca Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, MHP Sinop İl Başkanı Ali Çakır, Sinop İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Emniyet Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, bazı kurumların müdürleri, dernek üyeleri ve gönüllüleri katıldı.

(OSM-SLH-Y)



14.08.2017 10:36:07 TSI

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