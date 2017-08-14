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Açıkgöz, " AK destanları milletimizle birlikte yazdık"



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında AK destanları milletimizle birlikte yazdık dedi.

Milletvekili Açıkgöz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletin emri ve iradesiyle 14 Ağustos 2001 tarihinde kurduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi; milletin iradesini yansıtan, yine milletinden aldığı güçle millete hizmetkâr olmak için çalışan kutlu bir hareket olarak doğdu. Kurucu Genel Başkanımız, ustaların ustası, büyüğümüz Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde davaya gönül vermiş gönlü imanlı, inançlı ve kararlı insanlarımızla hem Türkiye' ye hem de ümmete cesaret veren AK Parti, milletimizin teveccühü ile 16 yıldır milletimize hizmetkâr oldu, olmaya da devam edecektir. Eski Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasi sorunlarının çözülmesi ve ülkemizin aydınlığa kavuşması için AK Parti kadroları 16 yıldır gece gündüz demeden çalışmaktadır. Kaderi ülkenin kaderiyle özdeşleşen, 16 yaşındaki AK Parti Teşkilatı kuşkusuz her türlü övgüyü ziyadesiyle hak ediyor. Sanıyorlar ki biz 16 yıllık bir yoldan geliyoruz, biz asırlardır hep birlikte yürüyoruz, asırlardır hem vatanımızı, hem milletimizi, hem de elimizin ulaşabildiği tüm mazlumları korumak için, ümmet-i Muhammed' i gözetmek için, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele veriyoruz. Reisimizin dediği gibi "Biz, kökü mazide olan atiyiz.".Yeni Türkiye ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda hem Türkiye'yi büyütmek hem de kardeşliği, birliği, beraberliği, hoşgörüyü, millî ve manevî değerleri büyütecek top yekun kalkınma için hep birlikte çalışıyoruz. Yeni Türkiye'nin gücünü engellemek isteyen iç ve dış şer odakları 15 Temmuz gecesi FETÖ/ PDY olarak milli iradeye darbe girişiminde bulundu. Gönlü iman ve vatan sevgisiyle dolu aziz milletimiz; milli iradeye, demokrasiye sahip çıktı, sizler bu vatana ve ay yıldızlı bayrağa canlarınız pahasına sahip çıktınız. Aziz milletimizden Allah, razı olsun. Hiçbir zaman darbe girişiminde bulunanlar kazanlar olmadı, olmayacak da. Yüce milletimiz bu vakur duruşuyla tarih yazdı. Türkiye' nin kutlu yürüyüşüne devam etmesini sağlayarak sizler tarih yazdınız. Birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak kültürel değerlerimizin sarsılmaz bağlarla bağlı olduğunu dosta, düşmana ve tüm dünyaya bir kez daha bildirdiniz. Yüce milletimiz, AK Parti kadrolarımız; Genel Başkanımız, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın eşliğinde bu ülkede o günden itibaren bunların yaşanmaması için elimizden geleni yaptık ve inşallah yapmaya devam edeceğiz. 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar AK Parti Teşkilatında görev almış kurucularımızdan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimize, Genel Başkanlarımıza, Genel Başkan yardımcılarımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimizden il-ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımızdan il genel meclisi, belediye meclis üyelerimize, belde ve köy temsilcilerimizden sandık müşahitlerimize kadar tüm gönüldaşlarımızı saygıyla selamlıyorum."

(COŞ-SK)



14.08.2017 10:36:29 TSI

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