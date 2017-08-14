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Başkan Yalçın, ailelerin sevincine ortak oldu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, düğünlere katılarak ailelerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Aileleri mutlu gününde yalnız bırakmayan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, sevinçlerini paylaşıyor. Konuyla alakalı kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Melih ve Aysun'un nişan töreninde birlikte olduk. Allah tamamına erdirsin, her iki aileye ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun. Ardından Naz ve Mercan, Ergenç ve Ayan ailelerinin düğün törenlerine katılarak, genç çiftin nikahlarını kıydım. Genç çiftimize sağlıklı huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

(DA-Y)



14.08.2017 10:37:54 TSI

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