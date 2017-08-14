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Kimsesiz çocukların aquapark sevinci

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:41
Kimsesiz çocukların aquapark sevinci
Kimsesiz çocukların aquapark sevinci
- Simav Eynal kaplıcalarındaki aquapark, Uşak'tan gelen kimsesiz ve bakım altındaki 16 çocuğa ev sahipliği yaptı

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki turistik Eynal Kaplıcaları, Uşak Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sığınma ve Koruma Müdürlüğü bünyesinde yaşayan, kimsesiz ve bakım altında bulunan 16 çocuğa kapılarını açtı. Aquaparkta gönüllerince eğlenen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında, kimsesiz çocukları misafir ettiklerini belirtti. Özkan, " Uşak'tan ilçemize misafir olarak 16 çocuğumuzu Eynal kaplıcalarında ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sevgi ve mutluluğun Simav'da paylaşıldığı ve coşkulu anların yaşandığı misafir çocuklarımıza her zaman kapılarımız açık" dedi. (MEİ-EFE)

14.08.2017 10:43:16 TSI
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