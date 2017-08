YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SASKİ, taşkın riski taşıyan dereleri ıslah ediyor

- Havza'da 3 deredeki ıslah çalışmasının yüzde 90'ı tamamlandı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Havza ilçesinde Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslah çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.

SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Havza ilçesinde can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz eden, sel ve taşkın riski taşıyan, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin ıslahı çalışmalarının, yoğun tempo da devam ettiğini açıkladı. Havza ilçesi kent merkezindeki, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derenin yapım işi projesinin 1 yıl önce start aldığını ve 4 milyon TL'ye mal olacağını belirten Kamil Demircioğlu, " Havza şehir merkezindeki Hamza Deresi'nin betonarme imalatlarını tamamlandı. Vatandaşların can güvenliği açısından Hamza Deresi'nin panel çitleri önümüzdeki günlerde yapılacak. 9 ve 11 nolu derelerde ise betonarme inşaat çalışmaları devam ediyor" dedi.

Havza ilçesindeki adliye binası, sel ve taşkınlarda en çok etkilenen kamu binasının başında yer aldığını, 9 nolu derenin de TCDD menfezinin birleştiği yerde olduğuna dikkat çeken Kamil Demircioğlu, "11 nolu derenin Havza ilçe merkezinde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden ve maddi zarara neden olmasından dolayı acil olarak ıslah edilmesi gereken derelerin başında gelmektedir. Yaklaşık 1 km uzunluğunda olan 11 nolu derenin, ıslahında sona yaklaşıldı. Önümüzdeki günler de, betonarme imalatları bitirilecektir. Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerin, ıslahının inşaat çalışmalarının, yüzde 90'ı tamamlandı" diye konuştu.

Havza'da derelerin ıslah çalışmalarını, alınan süre uzatımı ve keşif artışı kararı ile 18 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlanmayı hedeflediklerini kaydeden Demircioğlu, şunları söyledi: "Bu dere ıslahlarının tamamlanması sonucunda, Karşıyaka Mahallesi'nde 30 Eylül 2015 tarihinde meydana gelen taşkınlar sonucu oluşan ağır maddi hasarlar tekrarlanmayacak. Boyalıca mahallesindeki 9 nolu derenin taşması sonucu adliye binasında her yıl meydana gelen, sel baskınlarının önüne geçilecek. İcadiye Mahallesi'nde yer alan Hamza Deresi'nin bulunduğu kısımda ise çeşitli sosyal tesislerin bulunduğu bir kesim olmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütülen ıslah projesinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ön planda tutulmaktadır."

Öte yandan, SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt ile Şube Müdürü Adem Özkan ve Havza Bölge Sorumlusu ve proje kontrolörü İnşaat Mühendisi Atilla Akın, Hamza Deresi ile 9 ve 11 nolu derelerde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

