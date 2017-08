YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kalıcı makyaj ile mutluluğu yakalayın

ERZURUM (İHA) - Kalıcı makyaj ile mutluluğu yakalamanın mümkün olduğunu belirten Uzman Estetisyen Neslim Güngen, uygulamayı yaptıranların dikkat edeceği en önemli hususun uygulamayı yapacak kişinin uzmanlığı olduğunu söyledi.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, Günümüzde kalıcı makyaj denildiğinde akla gelen 'microblading kaş uygulması, eyeliner, deepliner ve dudak renklendirme' olmak şartı ile kadınların günlük hayattaki işini kolaylaştırmış olan bu uygulamalar hem günümüz zaman kısıtı içerisinde pek çok yere ve şeye yetişmek durumda iken zaman açısından büyük tasarruf sağlarken kişinin aynada kendine baktığında kendini mutlu hissetmesi adına da çok önemli bir destek olmuştur. Uygulamayı yaptıranlar için ise önemli birkaç nokta bulunmakta, bunlardan en önemlisi işlemi uygulayacak kişinin konusunda uzmanlığıÇünkü yüzüne aylarca kalıcı bir işlem uygulatacak kişi kendini emin olduğu kimseye emanet etmek isteyecek ve onun yaptığı işten de memnun olmayı bekleyecektir. Microblading kaş uygulaması için yüz şekline göre bir kaş dizaynı ten rengi ve kişinin kıl rengine göre pigment seçimi tamamen uygulayıcının profesyonelliğini gösteren ibarelerdir. Neslim Güngen kalıcı makyaj alanında kendini Uzakdoğu ve Monaco'da yetiştirmiş üzerine de bireysel öngörü ve becerileri ile kendi tarzını ekleyerek kalıcı makyaj da bir marka haline gelmiştir. Uygulama sayısı binlere ulaşmış ve uygulama sonrası aldığı olumlu geri dönüşler ile danışanlarını gönül rahatlığı ve memnuniyet ile uğurlamıştır" dedi.

Ancak her işte olduğu gibi bu işte de konusunda uzman olmayan işi merdiven altı olarak tabir edilen uygulama tarzı ile yapan ve bunlardan sebep olumsuz sonuçlar ile karşılaşan danışanların mutsuz ve önyargılı tutumları ile karşılaşılabildiğini ifade eden Güngen, "Kalıcı makyajda kişi için önemli olan işlem güveni ve konforu olmalıdır, daha uygun fiyatlı diye düşünüp geri dönüşü oldukça güç olan yollara girmemeleri ise önerimizdir. Uygulama yaptırmak istediğiniz işlem ve kişi hakkında bilgi sahibi olunuz ve kararınızı veriniz. Organik pigmentler, yüzde 100 doğal görünüm, Microblading 3d Kaş 6-12 ay arası kalıcılık, Eyelineer,Deeplner 2 - 3 yıl arası kalıcı olur. Dünya standardı Microblading 3D kıl tekniği ile yapılan kaşlar gerçek kaşlarınızdan ayırt edilemez. Uygulama ağrısız ve yaklaşık 1 saat kadar sürer. Ortalama olarak işlemin ciltte oturması 10 gün kadar zaman alabilir. Kalıcı makyaj veya doğru ismi ile 'Micro pigmentasyon' micro,steril ve tek kullanımlık bir iğne ile doğal ve mineral renlerin deri yüzeyinin hemen altına yerleştirilme işlemidir" diye konuştu.

Kalıcı makyajın dövme işlemi ile karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Güngen, "İkisi arasında hem teknik hem malzeme farkı bulunur. Kalıcı makyaj işlemi sayesinde kaş, eyelineer, dudak renklendirme şeklinde doğal cilt renginizle uyumlu renkler tercih edilir ve hatların daha belirgin olması sağlanır. Micro pigmentasyon hak arasında kalıcı makyaj olarak bilinse de uluslararası adı 'Semi Permanent Make Up' olup anlamı yarı kalıcı makyajdır. Çünkü kalıcı makyajın cilt yüzeyinde kalıcılığı kullanılan boya, teknik ve cilt yapısına göre farklılık gösterir. Kaş uygulmasında kullandığımız teknikler; 3d kıl tekniği, Mikronokta tekniği, Pudralama tekniği, İşle uygulaması bazı kaşlarda farklılık gösterebilir. Tüm teknikleri uygulayarak işlem yaptığımız kaşlar da mevcuttur. Önemli olan doğal görüntüyü yakalamak olacaktır. Micro pigmetasyon da kullanılan pigmentler, boya maddeleri zamanla hücrelerin fizyolojik fonksiyonu olan FAGOSİTOZ ile yok olurlar. Hücre pigmenti içerisine alınır parçalanır ve yok olur. Kısaca, Microblading kıl tekniği doğal görünüm dolayısıyla 6ay ila 1.5 yıl; Dudak Renklendirme ve Eyelineer işlemlerinin kalıcılık süresi ise 1 ila 3 yıldır" açıklamalarında bulundu.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, uygulama sonrası renk kaybının nedenlerini şöyle sıraladı:

"1.Micro pigmentasyon, kalıcı makyaj uygulaması ömrü cilt tipine göre farklılık gösterir. Yağlı; kuru ve karma ciltlerde farklı sürelerde kalıcılık olur.

2.Uygulamadan sonra ince bir kabuklanma oluşur. Bölgeye uzman kişinin önerdiği ürünü kullanmalı ve bakım önerisine uymalısınız, aksi takdirde kabukları kendiniz koparırsanız işlem ömrünü kısaltabilirsiniz.

3.Skatrizasyon(cildin kendini yenileme özelliği) her ciltte farklıdır. Belirli dönemlerde cilt kendini yeniler ve kalıcı makyaj renginin açılmasına neden olabilir.

4.Uzun süreli güneşlenmek veya solaryuma girmekte işlem etkisini azaltıcı faktördür."

