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Çerkezler Tepesi hayata geçiyor

- Çerkezler Tepesi Mesire Alanı A tipi mesire alanı oldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Dolunay Çerkezler Tepesi'nin Fatsa Belediyemize devir kararı alındı, artık Çerkezler Tepesi Mesire Alanı hayata geçiyor" dedi.

Dolunay Çerkezler Tepesi ile ilgili bir açıklama yapan Hüseyin Anlayan, "Fatsa Dolunay Çerkezler Tepesi nihayet beklediğimiz A tipi mesire alanına kavuşuyor. Daha önce bunu vatandaşlarımızla paylaşmıştık. Çerkezler Tepesi'nin vatandaşlarımızın kullanımına açılarak bir piknik alanı olacağını bu mülkiyeti ormana ait olduğu için bakanlık seviyesinde görüşmelerimiz devam etmişti. A tipi mi, B tipi mi olsun diye bir takım istişarelerden dolayı uzun sürmüştü en nihayetinde A tipi olması yönünde bakanlığımızın kararı kesinleşti ve bu çerçevede de Orman ve Su İşlerine bağlı Orman Genel Müdürlüğümüz Dolunay Çerkezler Tepesi'nin A tipi mesire alanı olarak tescillendiğini ve Fatsa Belediyesi devrine yapılacağını bize tebliğ etti" diye konuştu.

Kendilerine ulaşan belgeyle beraber artık Dolunay Çerkezler Tepesi'nin A tipi mesire alanı olarak Fatsa Belediyesi'ne devrolacağını ifade eden Başkan Anlayan, "Belki hazırlık süreci biraz uzun sürdü ama artık iş resmileşti. Bu işlemle beraber şimdi Fatsa Belediyemize devir işlemleri yazışmaları devam ediyor. Bu çerçevede bu mesire alanında piknik alanında vatandaşlar birebir kullanacak. Vatandaş burada piknik yapabilecek, oyun alanları olacak, gezi alanları olacak özellikle tepede çok güzel bir kır kahvesi ve çay bahçesi ve restoranı olacak. A tipi olduğu içinde aynı zamanda konaklama imkanı da olacak" şeklinde konuştu.

Başkan Anlayan, Fatsa'da yeni büyük bir piknik alanının hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.

(AA-SLH-Y)



14.08.2017 10:51:33 TSI

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