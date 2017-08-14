Kazanın nasıl olduğunu kimse anlayamadı
- Düz yolda seyir halinde olan araç taklalar atarak orta refüje çıktı
(Fotoğraflı)
İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Söke Milas karayolunda seyir halinde olan bir araç aniden direksiyon hakimiyetini kaybedip taklalar atarak orta refüje devrildi. Görenleri şaşkına çeviren kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah saatlerinde Söke'den Milas istikametine seyir olan 09 CDA 19 plakalı otomobil yolun sağında ve kendi şeridinde seyir halinde iken bir anda sert bir direksiyon manevrası ile önce sol seride geçti, ardından takla atarak orta refüje devrildi. Yoldan geçenlerin ve olayın meydana geldiği yerdeki akaryakıt istasyonundaki vatandaşların müdahalesi ile ters dönen araçtan çıkarılan sürücü e yolcular hastaneye kaldırıldı. İlginç kazada can kaybı yaşanmaması sevindirirken hastaneye kaldırılan sürücü ve yolcuların tedavi altına alındığı belirtildi.
(İK)
14.08.2017 10:52:35 TSI
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