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Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi açılışa hazır



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nce Yeşildere Mahallesi'nde yapılan Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk harcını sivil toplum örgütleriyle birlikte attığı Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi'nin inşaatını inceledi. Başkan Uysal, Zeytinköy bölgesinde yaşayan insanların hiç haketmedikleri bazı olumsuzluklarla anıldığını ama artık bunların geride kaldığını belirtti.



"Antalya'nın iyiliğini düşünenlere hayırlı olsun"

Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi'nin manevi bir merkez olduğuna işaret eden Başkan Uysal, "Buradaki gençlerimize ve insanlarımıza, buradaki insanlarımız eliyle, onların kendi dinamikleri içerisinde sahip çıkma amacı güden bir kültür merkezi olan, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezimiz bitti. Yakında açılışı yapacağız. Zeytinköyümüz'e, Antalyamız'a Antalyamız'ın geleceğini, iyiliğini düşünen herkese hayırlı olsun" dedi.



Kültür Merkezi

Temizlik ve peyzaj işleri yapılan Kültür Merkezi, Yeşildere Mahallesi 1180 Sokakta, 2 bin 200 metrekarelik alanda inşa edildi. 150 kişilik konferans salonuna sahip merkezde ayrıca eğitim salonları, cem salonu, yarı açık toplanma alanı, aşevi, gasilhane ve morg yer alıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 10:54:33 TSI

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