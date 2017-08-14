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Muratpaşa Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:01
Muratpaşa Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
Muratpaşa Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Muratpaşa Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerini düzenliyor. Muratpaşa'da 2 noktada kurbanlık hayvan satış, 5 noktada da kesim yapılabilecek.
Muratpaşa Belediyesi'nin başlattığı, kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünde, temiz alanlarda satışının yapılabilmesi ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban kesimini gerçekleştirebilmesi uygulaması sürüyor. Kurban satış ve kesim alanlarında düzenlemeler yapan Muratpaşa Belediyesi, kesimin ardından ortaya çıkan atıkların çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadan bertaraf edilmesini içeren önlemleri de alıyor.
Topçular Mahallesi Gazi Bulvarı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ile Bayındır Mahallesi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu arkasındaki alanlar, Muratpaşa Belediyesi ekiplerince, kurbanlık satış ve kesim için düzenleniyor. Bu alanlarda, wc, duş, otopark ve mescit gibi hizmetlerde sunulacak. Vatandaşlar, bu iki alanın dışında, Cumhuriyet, Konuksever ve Çağlayan Mahalleleri Kapalı Pazarları'nda da kesim yapabilecek.
Antalya Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı gereği, kurbanlık hayvanların, satış alanlarına getirilmesine 17 Ağustos Perşembe gününden itibaren izin verilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 11:03:24 TSI
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