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Pınarbaşı, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı

- Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı,"AK Parti bir dava hareketidir"



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Türkiye, bu davaya inananlarla hızlı büyümesini sürdürecek ve dünyanın en gelişmiş devletleri arasındaki yerini alacaktır" dedi.

Pınarbaşı, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade etti. O gün Türkiye'de, siyasi ahlak, demokrasi ve siyasi erdem anlayışlarını Türk siyaset tarihine kazandıran bir dava hareketinin başladığını kaydeden Pınarbaşı, AK Parti'nin, 16 yılda sadece Türk siyasetinde değil dünya siyasetinde söz sahibi bir hareket haline geldiğini ifade etti. AK Parti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği kutlu yolda, milleti için var olmaya devam edeceğini kaydeden Pınarbaşı, "Türk milletinin gücünü bütün dünyaya duyuran bir anlayışı temsil eden AK sevda, kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin teveccühüyle her zaman yükselişte olmuştur. AK Parti ile ekonomide, sanayide, tarımda büyük hamleler kaydeden ülkemiz her alanda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye, bu davaya inananlarla hızlı büyümesini sürdürecek ve en kısa sürede dünyanın en gelişmiş devletleri arasındaki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, millet iradesini arkasına alarak, girdiği tüm seçimlerde başarısını kanıtlayan dünyadaki ender siyasi partilerden olduğunu vurgulayan Pınarbaşı, mesajında, "Bu başarıda en büyük pay, hiç kuşkusuz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ona inanan, onun davasını davası olarak gören aziz milletimize aittir. Bu durumu hazmedemeyenler, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler, milleti büyütmeye ant içmiş AK Parti'yi başından beri hedef olarak görmüşlerdir. Parti kapatma davalarında umduklarını bulamayan karanlık odaklar, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimleri ile kirli oyunlarını tekrar sahneye koymuş, ancak milletin AK Parti'ye sahip çıkması karşısında yine başarıya ulaşamamışlardır. Bundan sonra da ulaşamayacaklardır. Hiçbir karanlık odak, Türkiye'yi büyütme sevdasında olan AK Parti'yi bu kutlu yoldan döndüremeyecektir. Bu vesileyle, mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum partimizin 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu başarıda emeği olan tüm parti mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

(AK-SD-Y)



14.08.2017 11:06:06 TSI

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