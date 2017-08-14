Cipleri ile yaylada şov yaptılar
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Off Road Kulübü faaliyetlerini yaptıkları yayla turları ile sürdürdü.
Fatsa Off Road Kulübü Aybastı, Perşembe ve Korgan Yaylarında hafta sonu yaptıkları etkinlikte biraya geldi. Fatsa Off Road Kulübü Başkanı Mehmet Güvenkaya, "Üyelerimizle birlikte her hafta sonu bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Gitmediğimiz yayla kalmadı. Kulübümüzdeki ailevi birlikteliği de bu sayede sağlamış olduk. Çok önemli dostluklara imza attık. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Gün geçtikçe büyüyoruz. Gittiğimiz yerlerde ilçemize oradaki vatandaşları davet ediyoruz. Samsun, Trabzon bölgesindeki off road kulüpleri ile birçok etkinlik gerçekleştirdik. Bizler de kısa bir zaman sonra bir etkinlik gerçekleştireceğiz ve orada bulunan arkadaşlarımızı yapacak olduğumuz etkinliklere davet edeceğiz. Kulübümüz tüm Fatsalılara ve bölge halkına açıktır" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)
14.08.2017 11:07:49 TSI
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