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Başkan Hiçyılmaz, Nevşehir Ticaret Borsası heyetini konuk etti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:11
Başkan Hiçyılmaz, Nevşehir Ticaret Borsası heyetini konuk etti
Başkan Hiçyılmaz, Nevşehir Ticaret Borsası heyetini konuk etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve beraberindeki heyeti konuk etti.
Konuklarını makam odasında kabul eden Başkan Hiçyılmaz, nezaket ziyaretinden dolayı Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş ve diğer yöneticilere teşekkür etti. Kayseri Ticaret Odası hizmetlerine ilişkin bilgi paylaşan Başkan Hiçyılmaz, TOBB bünyesindeki oda ve borsaların yapabilecekleri ortak çalışmalara ilişkin görüşlerini aktardı.
Başkan Hiçyılmaz'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden ve Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binasına hayırlı olsun dileklerini ileten Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş ise borsa olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.
Başkan Salaş, Kayseri Ticaret Odası yeni hizmet binasını çok beğendiğini, modern ve güzel bir yapı olduğunu belirterek, Kayseri tüccarına daha iyi hizmet sunulan bu binanın yapımında emeği geçen Başkan Hiçyılmaz ve yönetimini tebrik ettiğini söyledi.
Başkan Hiçyılmaz, ziyaretin sonunda Nevşehir Ticaret Borsası heyetine yeni hizmet binası ve konferans salonunu gezdirerek üyelere sunulan hizmetlere ilişkin bilgi verdi.
(SK)

14.08.2017 11:14:16 TSI
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