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Mimarsinan Mahallesi Parkı Açılışa Hazır



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi'nin sosyal yatırımları kapsamında projelendirilen ve yapımı tamamlanan Mimarsinan Mahallesi Parkı, açılışa hazır hale geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, şehrin en kalabalık mahallelerinden biri olan Mimarsinan Mahallesi parkının, açılışa hazır hale geldiğini kaydetti. Parkın kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulacağını dile getiren Başkan Toltar, "İlçemiz genelinde parklar konusunda hassas bir çalışma içindeyiz. İhtiyaç duyulan mahallelerimizi bir bir tespit ederek, parklarımızı yapıyoruz. İlçemizin her yeri bizim için çok değerli. Bu değerin farkında olarak merkezden başlamak üzere birçok mahallemizde parklar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimizin, ailelerimizin ve çocuklarımızın en çok talep ettikleri parkları yapmak bizleri mutlu ediyor. İşte bu parklarımızdan bir tanesi de Mimarsinan Parkı içerisinde dinlenme alanları, ahşap oyun grupları, oturma alanları, oyun alanları ve yeşilliğiyle mahallelinin merakla beklediği parkımızı bitirmiş durumdayız. İnşallah kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Yapılan yatırımların yapılacak hizmetlerimizin müjdeleyicisi olduğunu söyleyen Başkan Toltar, "Çocuklarınızla birlikte hoşça vakit geçirebileceğiniz, spor yapabileceğiniz, çok uzaklara gitmeden Zamanınızı keyifli bir şekilde burada değerlendirebilirsiniz. İlçemize ve Mimarsinan Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

(UK-GY-Y)



14.08.2017 11:17:24 TSI

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