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Damla Gönüllüler Eskişehir'de



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) gönüllülük projesi olarak bilinen Damla Projesi 20'inci dönem kadın grubu, 13 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar Eskişehir'de faaliyetlerini gösterecek.

GSB tarafından düzenlenen Damla Projesi Türkiye'nin dört taraftan başvuran yerel ve uluslararası öğrencilerin bir gönüllülük projesi olmak üzere 20 seçilen kişi ile 20.dönem kadın grubu olarak Eskişehir'de etkinliklerini gerçekleştirecekler.

13 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar şehir içinde ve şehir dışında yapılacak faaliyetleri arasında Damla ekibi, Eskişehir'in dezavantajlı okulları ve köyleri gezerken okul duvarı boyama, çocukların yüz boyama , çocuklarla damla oyunları oynama, cami temizleme, mezarlık temizleme, tarla çalıma, sevgi ve huzur evlerine ziyareti, kuş yemekleri dağıtma şehit ve mülteci ailesi ziyareti, Eskişehir'in önemli yerleri ziyareti, valilik ziyareti gibi faaliyetlerinde bulunacaklar.

20 Ağustos son değerlendirme programı ile Damla gönüllüler faaliyetlerini göstermek için başka bir şehre gitmek amacıyla ayrılacaklar.

(İHA-Y)



14.08.2017 11:20:00 TSI

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