ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Damla Gönüllüler Eskişehir'de

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:18
Damla Gönüllüler Eskişehir'de
Damla Gönüllüler Eskişehir'de

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) gönüllülük projesi olarak bilinen Damla Projesi 20'inci dönem kadın grubu, 13 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar Eskişehir'de faaliyetlerini gösterecek.
GSB tarafından düzenlenen Damla Projesi Türkiye'nin dört taraftan başvuran yerel ve uluslararası öğrencilerin bir gönüllülük projesi olmak üzere 20 seçilen kişi ile 20.dönem kadın grubu olarak Eskişehir'de etkinliklerini gerçekleştirecekler.
13 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar şehir içinde ve şehir dışında yapılacak faaliyetleri arasında Damla ekibi, Eskişehir'in dezavantajlı okulları ve köyleri gezerken okul duvarı boyama, çocukların yüz boyama , çocuklarla damla oyunları oynama, cami temizleme, mezarlık temizleme, tarla çalıma, sevgi ve huzur evlerine ziyareti, kuş yemekleri dağıtma şehit ve mülteci ailesi ziyareti, Eskişehir'in önemli yerleri ziyareti, valilik ziyareti gibi faaliyetlerinde bulunacaklar.
20 Ağustos son değerlendirme programı ile Damla gönüllüler faaliyetlerini göstermek için başka bir şehre gitmek amacıyla ayrılacaklar.
(İHA-Y)

14.08.2017 11:20:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Odunpazarı'nda camiler temizleniyor
YEREL

ODUNPAZARI'NDA CAMİLER TEMİZLENİYOR
30 yıl sonra aynı sıralarına oturdular
YEREL

30 YIL SONRA AYNI SIRALARINA OTURDULAR
Belediye personeli Türkiye şampiyonu oldu
YEREL

BELEDİYE PERSONELİ TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Behzat Büyükdereci son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

BEHZAT BÜYÜKDERECİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Türkmen çocukların yüzünü ülkücü ağabeyleri güldürdü
YEREL

TÜRKMEN ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ ÜLKÜCÜ AĞABEYLERİ GÜLDÜRDÜ
Vali Çakacak, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgilendirildi
YEREL

VALİ ÇAKACAK, AİLE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Gazi ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu
YEREL

GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİ KAHVALTIDA BULUŞTU
Odunpazarı modern arşiv binasına kavuştu
YEREL

ODUNPAZARI MODERN ARŞİV BİNASINA KAVUŞTU
Çocukların yaz aylarında satranç kursu ilgisi
YEREL

ÇOCUKLARIN YAZ AYLARINDA SATRANÇ KURSU İLGİSİ
Tepebaşı Belediyesi'nden geri kazanım uygulamaları
YEREL

TEPEBAŞI BELEDİYESİ'NDEN GERİ KAZANIM UYGULAMALARI
Hakemler Mehmet Terzi'de koşu sınavına girdi
YEREL

HAKEMLER MEHMET TERZİ'DE KOŞU SINAVINA GİRDİ
Gümüşhaneliler Derneği'nden Başkan Ataç'a plaket
YEREL

GÜMÜŞHANELİLER DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN ATAÇ'A PLAKET
Başkan Ataç'tan İsmail Özen'e ziyaret
YEREL

BAŞKAN ATAÇ'TAN İSMAİL ÖZEN'E ZİYARET
Çeşit arttı kalite düştü
YEREL

ÇEŞİT ARTTI KALİTE DÜŞTÜ
Balık taşına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor
YEREL

BALIK TAŞINA VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR
İkinci el elbiselerle sanata destek oluyorlar
YEREL

İKİNCİ EL ELBİSELERLE SANATA DESTEK OLUYORLAR