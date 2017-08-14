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Küçük Muhammet, günler sonra hayata yeniden tutundu



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ERZURUM (İHA) - Ağrı'dan kanlı ishal şikayetiyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) getirildikten sonra 42 gün boyunca yoğun bakımda diyaliz ve solunum tedavisi gören 3 yaşındaki Muhammet Ali Akar, yeniden sağlığına kavuştu.

Hamur ilçesinde yaşayan Cemal ve Çiğdem çifti, 3 yaşındaki çocukları Muhammet'i 45 gün önce kanlı ishal şikayetiyle Ağrı Devlet Hastanesine götürdü.

İlk müdahalenin ardından Erzurum BEAH'a sevk edilen Akar, söz konusu hastanenin çocuk acil kliniğinde yapılan tetkik ve incelemenin ardından Hemolotik Üremik Sendrom (HUS) ve böbrek yetmezliği tanısıyla çocuk yoğun bakım servisine yatırıldı.

Burada yaklaşık 42 gün süreyle diyaliz ve diğer tedavileri uygulanan Akar, hayata yeniden "merhaba" dedi. Hastanede birkaç gün müşahede altında tutulan Akar, daha sonra taburcu edildi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Bahriye Altmış yapılan müdahale ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muhammet Ali bize karın ağrısı ve ishal şikâyeti ile getirildi. Yaptığımız tetkik tahlil ve incelemelerde hastamızda hemolotik üremik sendrom, (Akut Böbrek Yetmezliği) tespit ettik. Akabinde hemen pediatrik yoğun bakım ünitemizde yer alan diyaliz ünitemize alarak yoğun bakım uzmanı Dr. Nuri Alaçakır ile gerekli müdahaleyi yaparak önce solunum desteği sonrasında diyaliz uyguladık. Yaklaşık 42 gün süren bir tedavi sonrası hastamızı sağlığına kavuşturarak taburcu ettik. Tedavi süreci içerisinde Sağlık Bakanlığımız sadece tedavi için kullanılan ve yurt dışında bulunan bir ilacı temin ederek bize gönderdi bu da hastamızın sağlığına kavuşmasında ayrı bir etken oldu" dedi.

(AA-AA-Y)



14.08.2017 11:20:09 TSI

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