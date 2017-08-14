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FETÖ'nün ByLock'cuları adliyeye sevk edildi

- Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince il merkezi ve dokuz ilçede eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 31 kişiden 12'si adli makamlara sevk edildi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından il merkezi ve 9 ilçede düzenlenen operasyonda tamamı BYLOCK kullanıcısı olan ve aralarında örgüte müzahir dernek kayıtları ve Bank Asya, arttıran hesabı tespit edilen 37 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

37 kişiden 31'i eş zamanlı operasyonla yakalanırken, gözaltına alınan 31 kişiden 12'sinin emniyet sorgusu tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. 8'i kadın 12 kişi, T.H.D, H.D,M.Ş,F.O, M.G,M.Ş, B.D,D.D.P,S.Ö,Z.Z,A.S ve E.G savcılığa sevk edildi.

(BT)



14.08.2017 11:22:33 TSI

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