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Başkan Yağcı, ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik ve ilçelerindeki düğünlere katılarak ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor.

Vatandaşların birçok alanda güzel ve kaliteli bir hizmete kavuşması için birçok önemli çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik ve ilçelerindeki düğün merasimlerine katılarak, vatandaşların sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların acı günlerinde olduğu gibi sevinçli anlarında da mutluluklarını paylaştıklarını ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ''Bilecik Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı kötü günlerinde yalnız bırakmadığımız gibi sevinçli günlerinde de bir araya geliyoruz ve bundan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Düğün ve sünnet törenlerinde değerli ailelerimizin özel günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Sünnet merasimindeki yavrularımıza da hayırlı ömürler diliyorum" dedi.

Öte yandan Başkan Yağcı, düğün merasimlerinde ailelere çeşitli hediyeler de takdim ediyor.

(DA-Y)



14.08.2017 11:23:22 TSI

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