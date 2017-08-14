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İznik köylerine kültür merkezi



(Fotoğraflı)



Halil Ataş

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde kırsal mahallelere kültür merkezleri yapılıyor.

İznik Belediyesi, 7 merkez mahalleye yaptığı yatırımların yanı sıra kırsal kalkınmaya da destek oluyor. Belediye, kırsal mahallelerde yöre halkının sosyal ve kültürel hayatına destek olacak yatırımları bir bir hayata geçiriyor. Vatandaşların düğün, cemiyet ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri adeta kültür merkezini andıran yapılar köylerde bir bir yükseliyor.

Derbent Mahallesi'nde 350 metre kare alanda inşa edilecek kültür merkezi ile köy mahalle sakinlerinin büyük bir ihtiyacı karşılanacak. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Osman Sargın, en kısa sürede salonun bitirilerek hizmete açılması talimatını verdi. Sargın, "Merkez ve kırsal ayrımı gütmeden en ücra mahallelerimizden merkez mahallelerimize kadar vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda hizmetlerimizi götürüyoruz. Yaş sebze ve meyve alım merkezlerinden, oyun parklarına, cami ve şadırvandan kültür merkezleri yapımına kadar kırsal bölgedeki hemşerilerimizin sosyal, kültürel ve günlük ihtiyaçlarını giderebilecek, hayatlarına katkı sağlayacak alanları inşa etmeye devam ediyoruz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(MŞ)



14.08.2017 11:23:52 TSI

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