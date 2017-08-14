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TFF Lefke Cup U15 Futbol Turnuvasının kupa töreni yapıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:21
TFF Lefke Cup U15 Futbol Turnuvasının kupa töreni yapıldı
TFF Lefke Cup U15 Futbol Turnuvasının kupa töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu Lefke Cup U15 Futbol Turnuvasının kupa töreni yapıldı.
Osmaneli ilçe stadında yapılan ödül törenine; Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık katıldı.
Yapılan ödül töreninde açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Osmaneli Belediyemiz işbirliğinde düzenlenen TFF Lefke Cup U15 kupası kapsamında; Osmaneli Belediyesi Spor, Fenerbahçe, Galatasaray, Esenyurt Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bolu Spor, Kağıthane Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi arasında düzenlenen turnuvada kardeş ve fairplay çerçevesinde takımlar ter döktü. Bu kapsamda tüm Sporcuları ve Sporseverleri tebrik ediyorum. Ayrıca 1-1uzatmalara giden Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan final maçında penaltılar ile galibiyeti göğüsleyerek Lefke Cup U15 kupasını kazanan Galatasaray takımını da gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Organizasyonu düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Osmaneli Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.
(DA-Y)

14.08.2017 11:23:53 TSI
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