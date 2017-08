YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Girgin, 'Hilal'in Dünyası' ile tüm dünya çocuklarına ulaşacak

Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Nazillili Eğitimci-Yazar Osman Girgin, uzun yıllar sürdürdüğü köşe yazarlığının ardından 2010 yılında başladığı kitap yazma serüveninde yine bir ilki gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz 7 yılda her yıla bir kitap sığdıran Eğitimci-Yazar, bu yıl tüm dünya çocukları için kaleme aldığı "Hilal'in Dünyası" adı altındaki 9 kitaplık seti, dünyadaki Türk-İslam geleneği ile yetişecek ve geleceğimizin Türkiye'sini şekillendirecek olan çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Nazilli Merkez Cumhuriyet İlkokulunda sınıf öğretmenliği görevini sürdüren 48 yaşındaki Eğitimci-Yazar Osman Girgin, yedi yıldır eksik gördüğü konularda yazdığını belirterek, "Uzun yıllardır gazetelerde köşe yazıyorum ama kitap şeklinde 7 yıldır çeşitli konularda yazıyorum. Türk-İslam sentezi ile yetişmelerini arzuladığım ve bu anlamda eksik gördüğüm konularda çocuklarımızın başucunda birer kılavuz olabilecek nitelikteki kitap seti olan 'Hilal'in Dünyası' ile 6 yaş ve üzeri çocuklara ulaşmayı hedefledim. Her yeni kitapta, sanki ilk kez yazıyor gibi heyecan yaşıyorum. İlklerin yazarı olarak eksik gördüğüm her konuda yazamaya da devam edeceğim."

Hilal'in Dünyası Kitap setini tüm çocuklara armağan etti

9 kitaptan oluşan 'Hilal'in Dünyası' isimli kitap seti ile milli ve manevi konulara değindiğini ifade eden Girgin, "Bir eğitimci olarak müfredatta eksik gördüğüm, çocuklarımızın bilmesini istediğim konularda yazmaya çalıştım. Hilal'in Dünyası isimli 9 kitaplık eğitim setinde Merak Ediyorum, Dinimiz, Atatürk, Peygamberimiz, Yurdumuz, Işık Kaynaklarımız, Türk Büyükleri, Peygamberler ve Osmanlı Padişahları konularını işledim. Ben eksik gördüğüm konular üzerine yazıyorum. Aynı zamanda "İlklerin Yazarı" da derim kendime. Bunun sebebi, Daha önce "Yurdumuz" adı altında yazılanlar vardır ama bu anlamda yok. Türk büyükleri, Osmanlı padişahları, Nazilli, Demirci Mehmet Efe kitaplarımın hepsi, öğretmen olmamdan dolayı, çocuklarda gördüğüm eksikliklerden esinlenerek yazdığım kitaplar serisidir. Bunların 9 tanesini "Hilal'in Dünyası" adı altında set yaptım. Diğerlerini set yapmama sebebim kitapların bizi aşıyor olmasıdır. Örneğin; Demirci Mehmet Efe, Nazilli gibi kitapların bağımsız olmasını uygun gördüm. Bu konuda 11 tane çocuk kitabı çıkararak inşallah çocuklarımıza milli ve manevi konularda destek olabilmişimdir. Tabi çocuk kitabı olarak algıladık, öyle yazdık fakat ben inanıyorum ki, bu kitapları ömür boyu ellerinde tutacaklar."

Kitapların içeriklerini anlattı

Kitaplarının içeriklerinden de söz eden Yazar Girgin, "Örneğin, setin içerisinde "Peygamberimiz" kitabı var. Bugün bizlerin bile bu kitaptan alacağı çok şey var. Çünkü biz ismini biliriz ama gerisini bilmeyiz. Türk Büyükleri, Işık Kaynaklarımız isimli kitaplar da buna katılabilir. Nazilli'mizde bir İbn-i Sina İlkokulu ve Ahmet Yesevi İlkokulu var. Buralara gitsek, öğrencilerin yüzde 99'u Ahmet Yesevi'yi ve İbn-i Sina'yı tanımaz. Ama bu kitaplarımızın içinde bunlar da var. Gerçek bir büyük oldukları için isimleri verilmiştir zaten. Türk Büyükleri kitabına bunları da dahil etmemiz gerekirdi. Geçen yıl Nobel Ödülü almış Aziz Sancar'ımız var. Belki de bu konuda Aziz Sancar'ın isminin geçtiği ilk kitap olacak. Şimdiye kadar onun hakkında yazılan bir kitap olmadı ama çocuklarımızın Aziz Sancar'ı tanıması gerekir. Oktay Sinanoğlu da örnek olarak verilebilir. Yani milli ve manevi konularda bütün çocuklara, ömürleri boyunca lazım olacak bilgilerin bulunduğuna inanıyorum. Bazı konular değişebilir. Örneğin; "Yurdumuz" konusunda, yeni bir il olur ve o bilgi değişebilir. Ama her şeye rağmen bizim çocuklarımız Türkiye'nin başkentini bilsinler. Bilmiyorlar mı? Tabi ki biliyorlar. Anayasanın ilk 4 maddesini bilsinler. Cumhurbaşkanlarımızı bilsinler. En geniş ovamızı, en yüksek dağımızı bilsinler. Bunlar ders kitaplarında da bulunuyor fakat çocuk bunu isteyerek değil, ders adı altında okuyor. Ben çocuklarımızın arayıp bulamayacağı birçok bilgiyi derleyip toparlayıp burada sundum. Okulda sadece öğrencelerime ulaşabilirken, kitaplarımla tüm ülkelerin çocuklarına ulaşmayı hedefledim."

8. sınıftaki kızının ismini kitaplarına verdi.

Girgin, "Hilal, İslamiyet'in sembolü. İslamiyet demek Türk demek. Türk - İslam ülküsü demek. Ayrıca 8. Sınıfa gidecek olan kızımın ismi de Hilal. Bu nedenle kitaplarımın ismini Hilal'in Dünyası koydum. Bir Türk - Müslüman kızın neyi bilmesi gerekiyorsa onlar var kitapların içinde. Örneğin "Merak Ediyorum" diye bir kitap var. Günlük hayatta, yemeğe besmele ile başlamak, sağ eliyle yemek yemek gibi bilgiler bulunuyor. Bu şekilde yazılmadı ama "Hilal evde otururken 'Bismillahirrahmanirrahim' diyerek başladı." bittikten sonra da 'Allah bereket versin' dedi." olarak yazıldı. Sabah kalkınca dişlerini fırçalaması lazım. Bunlar da kitaplarımda bulunuyor. Türk milletinin özellikleri olarak eski kitaplarımızda da vardır. Türk Milleti çalışkandır, zekidir, konukseverdir. Şimdi bunlar bile yeni kitaplarımızda yok. Bunları en azından yavaş yavaş bölümler halinde vereceğim. Bu kitaplar Türkiye'de bir ilk, bu anlamda bir ilk. Tabi, her kitabın kendine göre bir özelliği var. Kimseyi örnek almadığım, sadece eksik gördüğüm konularda yazdığım için bu anlamda kendimi 'ilklerin yazarı' olarak görüyorum. Tek eksiğim, bir yayınevimin olmayışından dolayı tanıtımdır" dedi.

Nazillili Eğitimci-Yazar Osman Girgin'in 2010 yılından bu yana yazmış olduğu Boşa Yaşamışım (Öykü) (2010), Anlatabildiğim Üstad (Derleme) (2012), Bir Gül de Benden (Makale) (2013), Uzun Çarşı Hatırası (Roman) (2014), Anılarla Nazilli (Nazilli Tarih) (2015) ve Türklerin Anayurdu (Roman) (2015) diğer eserleri.

14.08.2017 11:24:49 TSI

