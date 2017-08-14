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Başkan Yağcı, yeni otogarda incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yeni yapılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak yapılan çalışmaları tek, tek incelediklerini belirtti. Yağcı, "Yeni çevre yolu üzerinde yer alan ve tüm ülke ile bağlantıyı sağlayacak olan ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan yeni Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalimizde Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş bey, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO )Başkanı Mefail Ateş bey ve Meclis Başkanı Hakkı Aynur bey ile incelemelerde bulunduk. Modern ve tarihi çizgileri yanı sıra Medine Garı yapısıyla, yeni çevre yolu üzerinde ihtişamıyla göz dolduran şehirlerarası otobüs terminalimizde hizmet veren otobüs firmalarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Şehrimize gelen misafirlerimize hoş geldiniz dedik ve yolculuk yapan vatandaşlarımıza da hayırlı yolculuklar temennisinde bulunduk" dedi.

(DA-Y)



14.08.2017 11:24:53 TSI

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