ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yağcı, yeni otogarda incelemelerde bulundu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:22
Başkan Yağcı, yeni otogarda incelemelerde bulundu
Başkan Yağcı, yeni otogarda incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yeni yapılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulundu.
Daha sonra açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi olarak yapılan çalışmaları tek, tek incelediklerini belirtti. Yağcı, "Yeni çevre yolu üzerinde yer alan ve tüm ülke ile bağlantıyı sağlayacak olan ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan yeni Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalimizde Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş bey, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO )Başkanı Mefail Ateş bey ve Meclis Başkanı Hakkı Aynur bey ile incelemelerde bulunduk. Modern ve tarihi çizgileri yanı sıra Medine Garı yapısıyla, yeni çevre yolu üzerinde ihtişamıyla göz dolduran şehirlerarası otobüs terminalimizde hizmet veren otobüs firmalarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Şehrimize gelen misafirlerimize hoş geldiniz dedik ve yolculuk yapan vatandaşlarımıza da hayırlı yolculuklar temennisinde bulunduk" dedi.
(DA-Y)

14.08.2017 11:24:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Söğüt Belediyesi filosuna yeni bir araç daha ekledi
YEREL

SÖĞÜT BELEDİYESİ FİLOSUNA YENİ BİR ARAÇ DAHA EKLEDİ
TFF Lefke Cup U15 Futbol Turnuvasının kupa töreni yapıldı
YEREL

TFF LEFKE CUP U15 FUTBOL TURNUVASININ KUPA TÖRENİ YAPILDI
Başkan Yağcı, ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, AİLELERİN SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR
Başkan Yalçın, ailelerin sevincine ortak oldu
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, AİLELERİN SEVİNCİNE ORTAK OLDU