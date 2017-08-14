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Yangında ahır ve samanlık küle döndü



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında ahır ve samanlık yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Aşkale ilçesi Koşapınar köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangında bir ahır ve hayvanların kışlık yiyecekleri dolu samanlıkta yangın çıktı. Çevredekiler tarafından itfaiyeye haber verilmesinin ardından çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren söndürme ve soğutma çalışmalarının sonunda kontrol altına alınan yangında ahır ve samanlık küle döndü. Ahır ve samanlık sahibi Nurullah Toktaş, "Devletimize Rabbim zeval vermesin. İtfaiyenin gelmesiyle yangının başka alanlara sıçraması engellendi" dedi.

Nurullah Toktaş konu ile ilgili devlet yetkililerinden yardım talebinde bulundu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

(DA-AA-Y)



14.08.2017 11:30:02 TSI

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