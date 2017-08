YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayburt Valisi Pehlivan, Oruçbeyli Kur'an Kursu Hafızlık İcazet Törenine katıldı

BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Oruçbeyli Köyü Kur'an Kursu'nda düzenlenen Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlikte Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ve İl Müftüsü Kemalettin Aksoy birer konuşma yaptı.

Vali Pehlivan yaptığı konuşmada Hafızlık İcazet Töreni'nin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Buraya gelen çocuklarımız, öğrencilerimiz, genç kardeşlerimiz öncelikle yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar, hafız olarak yetişiyorlar. Bu konuda sabır, özveri ve disiplinle çalışıyor, başta aileleri olmak üzere hocalarından da önemli destekler alıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde, İl ve İlçe Müftülükleri tarafından her yıl yurt genelinde çok sayıda kurs açılmak suretiyle her yaştan vatandaşlarımıza Kur'an öğrenme imkânı sağlanıyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim yaşamımızı her yönüyle içine alan, rehberlik eden, kolaylaştıran, insanlığın aydınlanması ve saadete ulaşması için Allah tarafından gönderilen bir kitap. Hafızlık kurslarına katılan kardeşlerimiz Kur'an'ı daha kapsamlı ve kapsayıcı bir şekilde öğreniyor. Bu bağlamda öğrencilerimize şunu tavsiye ediyoruz; öğrenelim, anlayalım, idrak edelim, uygulayalım ve öğretelim. Öğrenilenler sadece satırlarda ve hafızalarda kalmasın. Öğrenerek aydınlanmak, güzel ahlak ile tatbik ederek örnek olmak gerekir. Ancak bu yolla kişisel ve toplumsal huzur, esenlik, kardeşlik ve dayanışmayı temin etmek mümkün olur. Nitekim tarih boyunca aziz Milletimiz bunun en güzel örneklerini vermiştir ve inşallah vermeye de devam edecektir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hafız ve Kur'an Okuma Türkiye Birincisi Mehmet Ediz tarafından Kur'an- Kerim tilaveti sunuldu.

Eğitimlerini tamamlayarak icazet alan hafızlara belgelerinin verilmesiyle son bulan törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, 22. ve 23. Dönem Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

