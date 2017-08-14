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MESKİ'den Kızkalesi'ndeki koku açıklaması

- MESKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde ortaya çıkan ve vatandaşları rahatsız eden kokunun, kapasitesini artırmak için proje hazırladıkları arıtma tesisinin yetersizliğinden kaynaklandığını bildirdi

- MESKİ, en ileri atıksu arıtma teknolojisine sahip olan Membran Biyo-Reaktör sistemine göre yapılacak projenin gecikmesinin ise Genel Müdürlükten kaynaklanmadığını belirtti



MERSİN (İHA) - MESKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde ortaya çıkan ve vatandaşları rahatsız eden kokunun, kapasitesini artırmak için proje hazırladıkları arıtma tesisinin yetersizliğinden kaynaklandığını bildirdi. MESKİ, en ileri atıksu arıtma teknolojisine sahip olan Membran Biyo-Reaktör sistemine göre yapılacak projenin gecikmesinin ise Genel Müdürlükten kaynaklanmadığını belirtti.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Kızkalesi mevkiinde yaşanan koku ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, halihazırda Kızkalesi Mahallesinde çalışmakta olan bin m/gün kapasiteli biyolojik arıtma tesisinin kapasitesinin yalnızca yaz aylarında yetersiz kalması ve mevcut tesiste mekanik ekipmanların randımansız duruma gelmesi nedeniyle mevcut tesisin rehabilitasyonu ve kapasite artırımı yapılması için proje hazırlandığı kaydedildi. Söz konu arıtma tesisi alanının yetersiz olması nedeniyle Türkiye'de yalnızca 4 ilde kurulu ve en ileri atıksu arıtma teknolojisine sahip olan Membran Biyo-Reaktör sistemine göre projelendirme yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu proje sonrası tesisin kapasitesinin 8 kat artmasının planlandığı vurgulandı.

Kızkalesi Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyon ve Kapasite Artırımı Yapım İşinin 8 milyon 890 bin TL sözleşme bedeli ile 27 Ocak 2016 tarihinde ihaleyle iki firma ortaklığına verildiği anımsatılan açıklamada, yüklenici firmalara 13 Nisan 2016 tarihinde yer teslimi yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Ancak inşaatın yapılacağı alanda işgalci bir binanın bulunması nedeniyle binanın yıkıldığı 23 Mayıs 2016 tarihinde inşaat çalışmalarına başlanılmış, idaremizden kaynaklı olmayan bu hadise sebebiyle süre uzatımı verilmiştir. Söz konusu arıtma tesisi projesinde yer alan arıtılmış suyun deşarj edilmesi hususu Kızkalesi Muhtarlığının 'temiz su deşarjının bir kısmının sulama suyu' şeklinde kullanılması önerisi üzerine revize edilmiştir" denildi.

Öte yandan terfi hattının 3. derece SİT alanı içerisinde kaldığına dikkat çekilen açıklamada, "Terfi hattının yapılabilmesi için idaremizce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne kazı izni başvurusunda bulunulmuştur. İdaremizin bütün iş ve işlemleri vaktinde planlayarak yapmasına rağmen, idaremizden kaynaklanmayan nedenlerle anılan sürecin uzaması sebebiyle sistemin devreye alınması da aksamıştır. Bu sebeple tesise giren suyun bir kısmı klasik yöntemlerle arıtılmakta, ancak bölgedeki yoğun nüfusun su kullanımının belirli zaman dilimleri içerisinde yoğunlaşması sebebiyle anılan arıtma çalışması yeterli gelmemektedir. Bundan dolayı zaman zaman kısa süreli koku problemi gibi anlık ve kısa süre içerisinde giderilen sorunlar yaşanabilmektedir. İdaremiz tarafından hassasiyetle takip edilen ve yakın zamanda alınması beklenen kazı izinlerinin tarafımıza ulaşmasını müteakip yaklaşık 10 gün süre zarfında 'Membran' sisteminin devreye alınması ve akabinde yaklaşık 20 gün içerisinde tam arıtma kapasitesine ulaşılması öngörülmektir" ifadeleri kullanıldı.

Mintan Deresine fosseptik döküldüğü iddialarına yanıt verilen MESKİ açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Öte yandan vidanjörler vasıtasıyla Mintan Deresine fosseptik döküldüğü yönünde çeşitli sosyal paylaşım ağları üzerinden gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı görülmüştür. 9 Ağustos 2017 tarihinde Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlilerinin yapmış olduğu tetkik neticesinde haberlere konu edilen hususlara rastlanılmadığı tutanak altına alınmıştır."

(KYM-Y)



14.08.2017 11:30:59 TSI

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