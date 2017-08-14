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Muğlalı ziraat mühendisi Tarsus'u tercih etti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Muğla Tarım İl Müdürlüğü'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Metin Altınok, fel fıtığı ameliyatı için Medical Park Tarsus Hastanesi'ni tercih etti.

Muğla Tarım İl Müdürlüğü'nde görev yapan Ziraat Mühendisi Metin Altınok, yaklaşık 8 aydır yaşadığı bel fıtığı hastalığının tedavisi için Medical Park Tarsus Hastanesi'ne geldi. Altınok, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı op. Dr. Ramazan Fesli'nin gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.



Tavsiye üzerine geldim

Ziraat Mühendisi Metin Altınok, tavsiye üzerine Tarsus'a geldiğini belirterek, "Hastalığım başladığından bu yana tedavi için en uygun hastaneyi araştırıyordum. Tanıdıklarım vasıtasıyla, Medical Park Tarsus Hastanesi'ni tercih ettim. Ameliyat yeni oldu ama kendimi şimdiden çok iyi hissediyorum" dedi. Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Ahmet Egin ise Tarsus ve Mersin dışından gelen hasta sayısının sürekli arttığını söyledi.

(ELF-Y)



14.08.2017 11:34:35 TSI

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