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Salihli'de zirai ilaç kalıntısına geçit yok

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:32
Salihli'de zirai ilaç kalıntısına geçit yok
Salihli'de zirai ilaç kalıntısına geçit yok

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede üretilen bitkisel ürünlerdeki zirai ilaç kalıntılarına geçit vermiyor.
Ekonomik açıdan son derece önemli olan, üretilen ürünlerin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ve zirai ilaç kalıntı kontrolünün sağlanması amacıyla hasat öncesinde Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından 10 üründen numune alındı. Hasat Öncesi Denetim Programı kapsamında Gıda Tarım ve Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen ve kentteki üreticilerin yetiştirdiği ürünlerden teknik elemanlar tarafından Ağustos ayı numuneleri alındığını ifade eden Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir "Bitkisel ürünlerde ilaç kalıntısının önlenmesi ve halkımızın güvenilir gıda tüketiminin sağlanması amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2017 yılı İlçe Müdürlüğümüzce 2017 yılı içerisinde İlçemizde yetiştiriciliği yapılan tarımsal ürünlerden kiraz, şeftali, erik, biber, domates, salatalık, patlıcan, marul, asma yaprağı ve üzüm numunesi alındı. Pestisit kalıntısının önlenmesi için, üreticilerimizin yetiştiriciliğini yaptığı tarımsal ürünlerde, yasaklanmış, ruhsatsız ve tavsiye dışı ilaç kullanmamaları, kullandıkları ilaçların da ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken bekleme süreleri dolmadan ürünlerini hasat etmemeleri gerekmektedir" dedi.
Öte yandan Demir, Hasat Öncesi Denetim Programı kapsamında ürünlerden alınan numunelerin kalıntı analizlerinin yapılması amacıyla İzmir İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildiğini söyledi.
(BA-AY-Y)

14.08.2017 11:34:50 TSI
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