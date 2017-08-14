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Üzüm kesim işçi ücretleri belirlendi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:35
Üzüm kesim işçi ücretleri belirlendi
Üzüm kesim işçi ücretleri belirlendi

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı, 2017 üzüm sezonu işçi yevmiye ücretlerini belirledi.
Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, üzüm sezonunda işçilerin çalışma saatinin 8 saat olarak belirlendiğini söyledi. Aktürk, üzüm kesme 50 lira, sergi 60 lira, üzüm çekme ve sepetçi 65 lira, üzüm bandırma ücretinin ise 72 lira olarak belirlendiğini söyledi. Aktürk, dayı başı ücretinin ise 4 lira olarak belirlendiğini ve açıklanan fiyatlara dahil olduğunu ifade etti. Domates toplama ücretlerinin de belirlendiğini dikkat çeken Aktürk, domates kilo ile toplama ücretinin tonda 45 lira olduğunu, domates makine ile toplama ücretinin ise tonda 38 lira olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan Aktürk, mısır biçerdöver biçme ücretinin 27 lira, silajlık mısır biçme ücretinin ise dekarda 80 lira olarak belirlendiğine sözlerine ekledi.
(BA-AY-Y)

14.08.2017 11:38:36 TSI
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