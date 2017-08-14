Başkan Şahiner pazarcı esnafını dinledi
(Fotoğraflı)
Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Cumartesi Pazarında esnafları ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şahiner, "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Sungurlu'yu daha yaşanabilir bir ilçe haline getiriyoruz. Bundan sonraki süreç içinde de çalışmalarımız ve ziyaretlerimiz devam edecek. Bir şehrin gelişmesinde esnafın büyük rolü vardır. Gerçekleştireceğimiz projelerle ilçemiz bölgenin parlayan yıldızı haline gelecek." dedi
(SŞ-BÖ)
14.08.2017 11:38:47 TSI
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