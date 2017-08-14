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Tekirdağ'da Trap Şenliği



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Marmaraereğlisi Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından 7. Geleneksel Trap Şenliği gerçekleştirildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kartal ve İlçe Jandarma Komutanı Sadullah Kalaycı ile birlikte Marmaraereğlisi Avcılar ve Atıcılar Derneğinin düzenlemiş olduğu 7. Geleneksel Trap Şenliğine düzenlendi.

Başkan Uyan ödül töreni öncesi yaptığı konuşmasında, "İlçemizde yapılan 7. Geleneksel Trap Atışları Şenliğine katılan tüm yarışmacı kardeşlerimize, Emeği geçenlere ve tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Toplumda barışı, sevgiyi, hoşgörüyü ve kenetlenmeyi sağlamak için şenlikler çok önemli. Bu şenliklere uluslararası bir boyut kazandırarak marka olan İlçemizin adını uluslararası alanda da duyurmak öncelikli hedeflerimizden biri olmalı" dedi.

Trap Şenliği yarışmasının ardından, sıra ödül törenine geldi. Yarışlarda 1. olan Gürhan Çokzehir'e madalya, Kupa ve Hediyesini Başkan Uyan takdim ederken, 2. Süheyl Büyüksavaş'a ödüllerini İlçe Jandarma Komutanı Sadullah Kalaycı, 3. Nafız Keleş'e ödüllerini Belediye Başkan yardımcısı Ümit Kartal verdi.

Marmaraereğlisi Avcılar ve Atıcılar derneği Başkanı Erkan Minaz da yaptığı açıklamada, "İlçemize bir atış poligonu kazandırmak istiyoruz. Gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak Belediye Başkanımız İbrahim Uyan'ın da destekleriyle bunu hayata geçireceğimize inanıyorum. Poligonumuzda avcılarımız hünerlerini gösterecekler. Belediye Başkanımız tarafından desteklenen bu faaliyetimizi her yıl düzenlemek istiyoruz. Bu Şenliğimize katılan başta Belediye Başkanımız İbrahim Uyan olmak üzere protokol üyelerine, çevreden gelen misafirlerimize ve dernek üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

BaşkanUyan yarışmaların ardından yaptığı Trap atışında başarısını tam isabet kaydederek gösterdi. Yarışmacılara yapılan tatlı ikramı ve toplu halde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından 7. Trap Şenliği sona erdi.

(HLD-ÖK-Y)



14.08.2017 11:40:48 TSI

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