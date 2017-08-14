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Mezunlar pilav gününde buluştu



(Fotoğraflı)



Erdal Küçük

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Kepsut lise'sinden 1953-1992 yılları arasında mezun olan öğrenciler pilav gününde bir araya geldi.

Kepsut Lisesi'nden çeşitli yıllarda mezun olan öğrenciler tarafından düzenlenen pilav gününe yaklaşık 300 eski mezun öğrenci katıldı. Kepsut Çok Amaçlı Anadolu Lisesinde düzenlenen törene Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı,Kepsut Belediye başkanı İsmail Cankul ,öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Vefalı yurdumun vefalı insanlarının yaşadığı ilçemize yeniden hoş geldiniz. Bende bu lise de okudum pek çoğunuzu buradan tanıyorum. Bu programı düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. 8 yıldan beri Kepsutumuzu alt yapıdan üst yapıya, gençlik merkezinden, kültür merkezine, kapalı spor salonundan, sentetik çim sahasına, kız yurdundan, meslek yüksek okuluna varıncaya kadar hizmete sunmaya çalışıyoruz. İlçemize hem devlet yatırımı hemde belediye hizmetlerini sunmaktan son derece memnunuz. Kepsut ilçemiz gün ve gün değişmekte ve gelişmekte" dedi.

Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, şehit düşen asker ve vatandaşlarımız Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasına şöyle devam etti. "Bu etkinliklerde hangi arkadaşımızın katkısı varsa teşekkür ederim.Ülkenin şu günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç var.Burada ben kaymakam olabilirim işte başkanımız belediye başkanı ama işin aslında bizi okutan öğretmenlerimizde buradan tüm öğretmenlerimizin elini öpüyorum"

(HT



14.08.2017 11:44:10 TSI

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