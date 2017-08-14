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Söğüt Belediyesi filosuna yeni bir araç daha ekledi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi araç filosuna bir yeni araç daha ekledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, göreve geldikleri 2014 yılından itibaren araç parkını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde 1999-2009 yılları arasında almış olduğumuz kepçelerimiz yıpranmış ve eskimişti. İlk olarak 2 adet sıfır kilometre loder aldık. Akabinde Fen İşleri ekiplerimizin daha büyük araca ihtiyacı olduğunu gördük ve gene sıfır kilometre çift kabinli bir araç alımı gerçekleştirdik. Tabi ki hizmet için buradayız. İşlerimizin yoğun olması sebebiyle bir adet arazi aracı ve kazıcı yükleyiciyi hibe yoluyla belediyemize kazandırdık. Bununla da yetinmedik, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz için bir aracı hibe yoluyla belediyemizin filosuna ekledik. Yine bu dönemde yollarımızın, caddelerimizin daha hızlı ve pratik bir şekilde temizlenebilmesi için yol süpürme ve yıkama makinesi aldık. Ufak itfaiye aracımızın tüm bakımlarını yaptırarak üst yapısını son teknolojiye uygun olarak yeniledik. Diğer ufak itfaiyemiz de şu anda Ankara da üst yapısı yenileniyor. Sanıyorum bu önümüzdeki hafta içerisinde tekrar halkımızın hizmetine olacak. Eski damperli kamyonlarımızın birini yenileyerek halk arasında köstebek diye tabir edilen kanal açma ve vidanjör aracına çevirdik. Zabıta aracımız oldukça yıpranmış bir durumdaydı, onu da yeniledik ve tekrardan giydirmesini yaptırarak hizmete sunduk. Bugün ise halkımıza daha hızlı hizmet sunabilmek ve belediye işlerimizin daha hızlı ilerleyebilmesi amacıyla sıfır kilometre hizmet aracı alımını gerçekleştirdik. Aracın öncelikle ilçemize ve halkımıza daha sonra belediyemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Rabbim kaza bela vermesin, iyi günlerde kullanmayı nasip etsin diyorum. İnşallah yakın zamanda yeni araçlar almaya ve Söğüt'ümüze daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(DA-Y)



14.08.2017 11:44:16 TSI

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