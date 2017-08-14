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Bıçakçı ve Çığlık mahalleleri asfalta kavuştu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:43
Bıçakçı ve Çığlık mahalleleri asfalta kavuştu
Bıçakçı ve Çığlık mahalleleri asfalta kavuştu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir'e bağlı Bıçakçı ve Çığlık Mahallelerinin yollarını asfaltladı.
Malatya'nın 13 ilçesi ile kırsal bölgelerinde yol çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bıçakçı mahallesinde 3.3 kilometre, Çığlık mahallesinde ise 1.5 kilometrelik asfalt çalışmasını da bitirdi.
İlçe ve kırsal bölgelerin sorunlarını kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yaparak çözüme kavuşturmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir'in büyük bölümünde yol sorunlarını çözme noktasında iyi sonuçlar aldı. Daha güvenli ve konforlu yollar için yeni yol açma, genişletme, standart geliştirme çalışmalarının devamında yollar asfaltlanarak, vatandaşın kullanımına açılıyor.
Yapılan çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten bölge halkı, temiz yollarda yolculuk yapmanın keyfini sürdüklerini söylediler. Yolların asfalt olmadan önce tozdan topraktan geçilmediğini ifade eden vatandaşlar, "Yazın toz, kışın çamur hiç eksik olmazdı. Şimdi bu sorunlar ortadan kalktı. Evimizin önünde rahatça vakit geçirebiliyoruz. Toz duman tarihe karıştı. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dediler.
(MT-SD-Y)

14.08.2017 11:46:00 TSI
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