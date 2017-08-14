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Çermik'te seracılık istihdama katkı sağlıyor



(Fotoğraflı)



Hacı Güneş

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, "Örtü Altı (Sera) Sebze Yetiştiriciliği" projesinin sonuçlarını yerinde incelemek üzere Karataş köyünü ziyaret etti

Çermik'in Karataş köyünde ikamet eden Salim Demir isimli çiftçimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, Sosyal Riski Azaltma (SRAP) projesi kapsamında "Örtü Altı (Sera) Sebze Yetiştiriciliği" desteği verilerek hayata geçirilen projenin ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Kaymakam Sayın Mehmet Şerif Olçaş'a, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü eşlik etti. Olcaş, "Proje kapsamında ilçemizde toplam 6 adet örtü altı sebze yetiştiriciliği projesi hayata geçirilmiş olup, projeden toplam 16 aile geçimini sağlıyor. Seralarda çalışan işçilerle beraber bu sayı daha da artmaktadır. Yaklaşık 4 dönüm üzerine kurulu seranın yıllık üretim kapasitesi 140 tondur. Serada salatalık, domates, biber ve benzeri sebzeler yetiştirilmekte olup ilçemizin salatalık ihtiyacının büyük bir bölümü karşılanmaktadır. Çermik ilçemiz, sera ürünlerinde dışa bağımlı bir ilçe iken yapılan projeler sayesinde bir nebze de olsa dışa bağımlılıktan kurtulmuştur" dedi.

Kaymakam Olçaş, projenin örnek bir proje olduğunu belirterek, "Çiftçimiz Salim Demir nezdinde tüm çiftçilerimizi tebrik ederek, ürün çeşitliliğinin ve sera kapasitelerinin artırılması yönünde her zaman çiftçilerimizin yanında olacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.

(HG-MP-Y)



14.08.2017 11:46:25 TSI

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