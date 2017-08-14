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Sungurlu'da asfaltlama çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde altyapı, kilitli parke, bordür ve caddelerde kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam eden Belediye asfaltlama çalışmalarına başladı.

Belediye ekipler, Şekerpınar Mahallesi 10. Cadde, Fatih Ortaokulu yanı ve Fen Lisesi'nden TOKİ Konutlarına kadar olan bozuk yolları asfaltlama çalışmalarına başladı. Asfaltlama çalışmalarını inceleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, hem işçilerle hem de mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Asfalt ekibinde görev yapan işçilerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Şahiner, "Belediyemiz sıcak asfaltlama çalışmalarına başladı. Başlanan işlerin hemen hizmete sunulması için gayret gösteriyoruz. Burada vatandaşlarımızdan gelen talepleri gerçekleştirmek için büyük bir gayret içerisinde çalışmaları sürdürürken onlardan gelecek her türlü talepleri hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

'Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz'

Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirme hedefimize doğru yol alırken, yapılan çalışmaları da yerinde incelemeye devam edeceğiz diyen Başkan Şahiner, "Hedefimiz vatandaşlarımızın mutluluk duyacağı bir ilçe konumuna gelebilmektir. Geleceğe sağlam temeller atmak adına vatandaşımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz' dedi.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, talep ve şikayetlerini dinleyen Başkan Şahiner "Mutlu insanların yaşadığı Sungurlu hayaliyle yola çıktık, insan hayatına katkıda bulunacak bir ilçe oluşturmak idealiyle sosyal belediyecilik anlayışını ön plana çıkararak her daim vatandaşın yanında olan bir belediye başkanı görevini üstlendim ve bu anlayışla Sungurlu Belediye Başkanlığı görevini sürdürmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Başkan Şahiner, "Asfalt çalışmalarında desteklerinden dolayı Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve belediye personeline halkımız adına teşekkür ediyorum." dedi.

(SŞ-BÖ)



14.08.2017 11:48:01 TSI

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