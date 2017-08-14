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İncesu Gönenkent Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:49
İncesu Gönenkent Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı
İncesu Gönenkent Mahallesinde asfalt çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediyesi Gönenkent Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.
İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce İncesu merkez ve merkeze bağlı mahallelerde 20 bin tonluk sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Gönenkent Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi verdi. Başkan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak Cumartesi Pazar demeden haftanın her günü halkımızın mutluluğu huzuru, onlara rahat bir yaşama ortamı hazırlamak için çalışmalarımız devam ediyor. 13 Ağustos Pazar günü sabah saat 7:30 da başladığımız Gönenkent Mahallesi asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Belediye bütçe imkânlarımızla 2017 yılı içerisinde 20.000 ton sıcak asfalt çalışması planlayarak bu çalışmalarımızı etap etap yürütüyoruz. Şuanda 3. Etap 5.000 tonluk sıcak asfalt çalışmasını İncesu merkez Gönenkent mahallesi, İncesu merkezdeki Mezbahane, Hayvan Satış yeri ve Derebağ mesire alanının asfalt çalışmasını 1 hafta içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" diye konuştu.
(SK)

14.08.2017 11:51:09 TSI
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