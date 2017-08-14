Kocaeli'de 3 araç birbirine girdi
(Fotoğraflı)
Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi.
Edinilen bilgilere göre kaza Kocaeli'nin İzmit ilçesi Perşembe Pazarı kavşağında meydana geldi. Kazada 41 NB 039 plakalı araç 41 T 0206 plakalı taksiye ardından, yolun karşı tarafına geçerek 34 NE 0944 plakalı araca çarptı. Sürücüler kazayı şans eseri ufak sıyrıklar ile atlattı. Kazaya karışan araçlardan maddi hasar meydana gelirken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(UK-İÇ)
14.08.2017 11:51:34 TSI
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