30 yıl sonra aynı sıralarına oturdular

- Kimyanın kalbi Eskişehir'de attı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Kimya Bölümü'nde 1987 yılında giriş yaparak karma şekilde mezun olan sınıf arkadaşları, tam 30 yıl sonra aynı sıralarda bir araya geldi.

1987 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne giriş yapan ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'den mezun olan kimyagerler, düzenledikleri buluşma ile yıllarca eğitim gördükleri, beraber hüzünlenip beraber güldükleri sınıfta toplandı. Eski öğretmenlerinin de katıldığı buluşmaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin yanı sıra, işleri gereği Amerika, İngiltere ve Japonya'da yaşayan mezunlar da katıldı. Her biri aynı yıl bölümlere giren ama farklı senelerde mezun olan kimyagerler, okulda yaşadıkları tatlı anıları birbirleriyle paylaşıp eskileri yad etti. Türkiye'nin ve hatta dünyanın farklı yerlerinden buluşma için gelen eski arkadaşlar, anılarını hatırladıkça eğlenceli ve aynı zamanda duygusal dakikalar yaşadı.



"Burada buluşmamızın duygusal bir birlikteliği var"

30 yıl önce Kimya bölümüne giren ve şuanda ESOGÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Figen Çalışkan, bu organizasyonu 1 yıl önce planladıklarını söyleyerek, "Biz sınıf arkadaşlarımla beraber 87 yılında başladık. Bu sene de 2017. Eskişehirli oluşumuzun 30'uncu yılı ve biz bu oluşumla hep beraber aynı yerde buluşarak kutlayalım dedik. Bir yıl öncesinden planladık bunu ve bu çerçevede Amerika'dan, İngiltere'den, Japonya'dan ve yurdumuzun hemen hemen her şehrinden sınıf arkadaşlarımla beraber burada buluştuk. Burada buluşmamızın duygusal bir birlikteliği var hem de bundan sonra birlikte neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Çünkü eğitim sektöründe çalışan arkadaşımız da var, sanayide, endüstride çalışan arkadaşlarımız da var. Biz birlikte neler başarabilirizi konuşacağız. Bu da bunun 2'nci bir çıktısı olacak. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bu kapsamda ev sahipliği yaptı. Hepimiz 1987 yılında Anadolu Üniversitesinde başladık ama diplomalarımızı alırken kimimiz Osmangazi, kimimiz Anadolu mezunu olduk o yüzden iki üniversite beraber buradayız" dedi.



"Ben bizim sınıfı çok özel bir sınıf olarak görüyorum"

Osmangazi Üniversitesi Kimya bölümü mezunu olan ve şu an İngiltere'de yaşayan Mustafa Zafer Özalp, okumuş oldukları sınıfı çok özel bir sınıf olarak gördüğünü ifade ederek, "Bir çok arkadaşımız çok başarılı oldu. Arkadaşlarımızla ilişkilerimiz devam etti. Figen olsun, diğer arkadaşlar olsun üniversiteden kopmadık. Öğretmen olanlar, endüstri de çalışanlar farklı zamanlarda buluştuk. Bu üçüncü buluşmamamız. Daha önce küçük sayılarla buluşmuştuk. Bugün sınıfımızın yüzde 80'e yakını var. Alt ve üst sınıflarda farklı arkadaşlarımız var. Hocalarımız burada. Çok güzel bir buluşma oluyor. Rektör yardımcımızın dediği gibi diğer buluşmalarımızı daha iş birliğine dönüşmüş bir noktaya getirebiliriz" ifadelerini kullandı.



"Bugün burada olduğum için çok mutluyum"

İstanbul'da yaşayan Belgin Sile ise eski arkadaşlarını gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan katıldım ben de bu organizasyona. Eski arkadaşları görmek çok güzeldi. Bu nüansı, ambiyansı görmek çok güzel. Farklı ülkelerde farklı hayatları yaşayan herkesin bir arada olması, zamanı geldiğinde şehir, ülke kalmıyor. Hepimiz bir arada oluyoruz. Bu gerçekten çok güzel. Onun için ben çok mutluyum bugün burada olduğum için" şeklide konuştu.



"Mezun olduktan sonra da gerek iş hayatlarında, gerek özel hayatlarında görüşmelerini arzu ederim"

Bursa'dan bu toplantı için gelen ve şuan üniversitede okuyan öğrencilere bir mesaj veren Özcan Mert Yürek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"İnanılmaz bir keyif aldık. 30 yıldan sonra bir araya gelmek, birbirimizin dertleri ile dertlenmek, neler yaptığımızı görmek, mesleki olarak nerelere geldiğimizi görmek gerçekten çok anlamlıydı. Umarım bundan sonraki etkinlikler daha da büyüyerek devam eder. Bu mesleği yapan arkadaşlarıma da bu günün kıymetini birbirlerine daha çok kenetlenmelerini, mezun olduktan sonra da gerek iş hayatlarında, gerek özel hayatlarında görüşmelerini arzu ederim."

