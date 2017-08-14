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'Köftecim Erdal' turnuvada kendilerini destekleyen taraftara yemek verdi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:52
'Köftecim Erdal' turnuvada kendilerini destekleyen taraftara yemek verdi
'Köftecim Erdal' turnuvada kendilerini destekleyen taraftara yemek verdi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - 'Köftecim Erdal' takımı katıldığı olgunlar turnuvasında kendilerini destekleyen taraftarlara yemek ikram edip, forma hediye etti.
Sakarya'da 29. Olgunlar Futbol Turnuvası, 3 kategoride toplam 54 takımın katılımıyla gerçekleşti. Turnuvaya katılım gösteren ve 8 takımın bulunduğu Tecrübeli Olgunlar Kategorisinde mücadele eden 'Köftecim Erdal' takımı, kendilerini destekleyen taraftarlara yemek ikram ederek, forma hediye etti. Takım kaptanı Uğur Çeliksoy, maçlar boyunca kendilerini destekleyen taraftara, kendilerini destekledikleri için teşekkür etti. Takımın oyuncusu ve Sakaryaspor eski kulüp başkanı Selahattin Aydın'da taraftarlara teşekkür etti.
(BCT-İÇ)

14.08.2017 11:54:05 TSI
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