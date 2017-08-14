YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Duraliler'e çevre düzenlemesi

Duraliler'e çevre düzenlemesi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Duraliler Mahallesi'nde bulunan Kocain Boğazı Deresi'ni takip eden yol kenarında çevre düzenlemesi başlattı.

Kepez Belediyesi Duraliler Mahallesi'nden akan Kocain Boğazı Deresi çevresinde düzenleme çalışması başlattı. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki alana yeni kaldırım ve çevre düzenlemesi uygulanıyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda yeniden düzenlenen yol kenarına spor amaçlı üniteler ve yürüyüş yolu da ekleniyor. Duraliler Mahallesi Yol-Kent Sitesi 4583 Sokak üzerinde yer alan 6990 metrekare yola, sabah sporu yapılabilecek bir koşu ve yürüyüş yolunun yanı sıra, vatandaşların spor amaçlı kullanabileceği jimnastik üniteleri, pergoleler, masa ve banklar ile çocuk oyun alanları yerleştiriliyor.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 11:55:25 TSI

NNNN

