YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıldönümü

- AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar:

- "Partimiz, Türkiye'nin önünü aydınlatan ışık oldu"



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, partisinin 16'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Akar, AK Parti'nin millet egemenliği üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırdığını ve Türkiye'nin önünü aydınlatan ışık olduğunu kaydetti. AK Parti'nin Türkiye'nin tüm renkliliğiyle, kendi içinde, bölgesinde ve tüm dünyada, kalkınmanın, barışın, huzur ve refahın öncüsü haline geldiğini anlatan Akar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olup, bütün Türkiye'yi kucaklayan, bir partidir. Binlerce yıldır aynı coğrafya üzerinde barış, dostluk ve kardeşlik içinde birlikte yaşayan, ortak bir kaderi paylaşan, milletin bağrından doğan bir partidir. AK Parti ile birlikte ülkemiz ve bölgemiz, her geçen gün daha da büyümüş, güçlenmiş, bölgede ve dünyadaki etkinliği daha da artmıştır" dedi.

AK Parti'nin milli iradenin, temel hak ve özgürlüklerin ve Türkiye'nin teminatı olduğunu ifade eden Akar, "Partimizin kuruluşunun 16. yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. 2023'te cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde AK Parti kadroları ile inşallah çok farklı bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Kutlu yürüyüşümüze birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde devam edeceğiz. AK Parti ailemizin geleceğine sahip çıkan, teşkilatımızın özverili, fedakar ve onurlu neferlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



14.08.2017 11:56:45 TSI

NNNN

