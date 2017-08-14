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Ülkücüler uyuşturucuya savaş açtı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:58
Ülkücüler uyuşturucuya savaş açtı
Ülkücüler uyuşturucuya savaş açtı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te ülkücüler, son dönemlerde gençlerin en büyük sorunları arasında yer alan uyuşturucuya savaş açtı.
Ülkü Ocakları Şahinbey İlçe Başkanı Cuma Yıldız, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'un talimatları ile "Uyuşturucu İle Mücadele" kampanyası başlattıklarını açıkladı. Bu kampanyanın tüm Ülkü Ocaklarında süreceğini belirten Yıldız, bu çeşit örnek çalışmalara aralıksız devam edeceklerini ifade etti.
"Gençlik en büyük zenginliğimiz"
Ülkü Ocakları Şahinbey İlçe Başkanı Cuma Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede özellikle genç nüfusun bilinçlendirilmesine katkı sağlayacaklarını söyledi. Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının her geçen yıl daha küçük yaşlara indiğini söyleyen Yıldız, "Yüce milletimizin en büyük zenginliği gençlerimizin uyuşturucu maddelerden uzak durmaları için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Geleceğimiz olan gençlerimizin bilinçlendirilmesi için paneller, toplantılar düzenleyeceğiz. Özellikle ailelerin bilinçlendirilmesi önemli" diye konuştu.
Uyuşturucuyla mücadelede toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Yıldız, ülkesini, milletini seven herkesin projeye destek olmasını istedi.
(SD-Y)

14.08.2017 11:59:36 TSI
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