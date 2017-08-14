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Yunusemre'de sorunlar tek noktadan çözülüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren çağrı merkezi, vatandaşların belediyeye ilişkin istek ve şikayetlerini ilgili birimlere ileterek kısa sürede çözümlenmesini sağlıyor.

'Sizi Dinliyor, Sizler İçin Çalışıyoruz' sloganıyla hareket eden Yunusemre Belediyesi, çağrı merkezi'ne gelen taleplere kısa sürede cevap veriyor. Yunusemre Belediyesi'nin çağrı merkezine iletilen sorunlar kısa sürede çözüme kavuşuyor. Amaçlarının hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Yunusemreli vatandaşların sıkıntı ve isteklerini aktarmak için çağrı merkezini arayabileceği gibi ilçede gördükleri sıkıntıları Whatsapp ihbar hattından da dilerlerse fotoğraflı, videolu şekilde, konum bildirerek iletebileceklerini söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çağrı merkezimizde vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetler alınıp ilgili müdürlüklere iletiliyor. Talepler alındıktan sonra geri dönüşü yine çağrı merkezi üzerinden oluyor. Ayrıca Kentli Servisimizde hizmetlerimizi tek noktada topluyoruz. Vatandaşımız birim birim, bina bina gezmeden; Kentli Servisimizde misafirimiz olup çayını, kahvesini, limonatasını yudumlarken tek noktadan tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Uzman ekiplerimiz ile çözüm odaklı belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Hemşehrilerimizin daha modern, daha güzel bir ilçede yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yılmadan, sıkılmadan sürdüreceğiz" dedi.

(AY-Y)



14.08.2017 11:59:40 TSI

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