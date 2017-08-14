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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Öztürk, basın mensupları ile kamp yaptı



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TRABZON (İHA) - Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, hem tesis sayısı, hem de bireysel ve takım başarıları yönüyle 'spor kenti' olarak adlandırılan Trabzon'un bu unvanı daha yukarılara taşıması gerektiğini söyledi.

TSYD Trabzon Şubesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonu ile Düzköy'deki Doğu Karadeniz Gençlik kampında gazeteciler ve aileleri 2 günlük kamp yaptı. Kampta gazeteciler ile bir araya gelen Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon'un spordaki başarı çıtasının yükselmesinde tüm dinamiklerinin harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Birdal Öztürk, "Bu iş sadece bizim, basının veya kulüplerin çabasıyla olmaz, belediyelerden milli eğitime, muhtarlıklardan herkes insanları spora teşvik etmek için projeler hazırlamalı, yardımcı olmalı" diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "Trabzon bir spor kenti nasıl olur?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi. "Trabzon spor şehri diyoruz ama bence yanlış. Spor şehri içinde farklı festivaller olan bir olgudur. Trabzon'da bir kaç tane sportif faaliyeti yapılıyor. Ama bir tane organizasyon yok. Trabzonspor ve profesyonel takımların oyunları haricinde hiç bir festival yok. Biz spor şehrini, Trabzonspor müsabakasıyla kısıtlarsak olmaz. Sosyal etkinliklerin arttırılması lazım. Mesela Akyazı stadyumu 3 ay öyle duracak mı? Orada organizasyon yapmamız lazım" dedi.

Trabzon'da 13 bin sporcu olduğunu hatırlatan Öztürk, bu sayının çok az olduğuna dikkat çekti. Birdal Öztürk, Trabzon'da sokak basketbolunu yaygınlaştıracaklarının altını çizdi.

Spor tesislerinin yeterince kullanılmaması konusuna değinen İl Müdürü Birdal Öztürk şöyle devam etti:

"Bu tesisleri kullanan çok sayıda insan var, ama nüfusa oranlarsak, 'boş' diyoruz. Tesislerin uzaklığından şikayet ediliyor ama bu yurt dışında da böyledir. Spor tesisleri şehrin dört tarafına yayılır ve insanlar gider. Bunun kolaylaşması için insanların fedakarlığı ve yerel yönetimlerin yatırımları çok önemli. Trabzon'da 80'e yakın tesis var. Nedense Ortahisar dışına çıkmak istenmiyor. Yerel yönetimler bu işin içine ivedilikle çekilmesi gerekiyor."

(BK-ÖS-Y)



14.08.2017 11:59:57 TSI

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